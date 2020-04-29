МИД: Россия ответит в случае атаки баллистических ракет подлодок США

Любая атака с применением американских баллистических ракет подводных лодок вне зависимости от их характеристик, будет воспринята Россией, как нападение с применением ядерного оружия. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Желающие порассуждать о гибкости американского ядерного потенциала, вот все, кому хочется это сделать, должны понимать, что согласно российской военной доктрине подобные действия будут считаться основанием для ответного применения ядерного оружия со стороны России», - сказала она на брифинге, комментируя публикацию на сайте Госдепартамента США о вопросах создания ядерных зарядов малой мощности и оснащения ими некоторых БРПЛ.

Захарова подчеркнула, что Вашингтон целенаправленно стирает грани между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, что неизбежно ведет к снижению ядерного порога.

В феврале 2021 года истекает срок действия Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Документ был подписан 8 апреля 2010 года президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и, после вступления в силу, заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Соглашение можно продлить по согласию сторон, но не более чем на пять лет.

Согласно договору СНВ-3, стороны сокращают количество своих ядерных боезарядов до 1,5 тысячи единиц, а также ограничивают количество другого вооружения, в том числе межконтинентальных баллистических ракет.