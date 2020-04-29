Опубликовано видео запуска ракеты «Союз» с кораблем «Прогресс»
Корабль доставил запасы топлива и газов общей массой 700 кг, 1350 кг различного оборудования и грузов, а также праздничную символику, посвященную 75-летию Победы.
© Видео: Роскосмос © Фото: Роскосмос
Госкорпорация Роскосмос опубликовала в своем twitter кадры запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» («Ракеты Победы») с грузовым кораблем «Прогресс МС-14», который состоялся .
««Прогресс МС-14» стал четвертым грузовым кораблем, который долетел до МКС по «сверхкороткой» схеме», - говорится в описании видео.
Кроме того, на его борту находятся данные о родственниках участников акции «Бессмертный полк на МКС».