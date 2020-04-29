Лавров: никто из зарубежных гостей не отказался от приезда на Парад Победы в новые сроки

Никто из иностранных гостей, приглашенных на Парад Победы в Москве, перенесенный на более поздние сроки из-за пандемии коронавируса, не отказывался от посещения мероприятия. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС.

«Мы исходим из того, что все гости, которые уже подтвердили свое участие, когда парад планировался на (9 Мая конечно же) рассмотрят возможность прибыть в Москву в новую дату», - приводит агентство его слова.

Напомним, что 16 апреля президент РФ Владимир Путин поручил отложить подготовку к военному параду на Красной площади из-за рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

По словам Лаврова, все приглашенные из-за рубежа гости отнеслись с пониманием к решению российского лидера перенести Парад Победы и массовые мероприятия 9 мая на более поздние сроки.