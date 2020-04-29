Лавров назвал действия ВОЗ по борьбе с COVID-19 своевременными

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что принятые Всемирной организации здравоохранения действия по борьбе с пандемией коронавируса были достаточно оперативными и своевременными.

«Если же обращаться к тем действиям, которые сейчас предпринимает система ООН, честно говоря, я не вижу здесь каких-либо поводов для обвинений», - отметил глава МИД в интервью ТАСС.

Накануне Лавров сообщил, что Россия продолжит оказывать поддержку ВОЗ, несмотря на решение других стран.

Напомним, что в середине апреля Дональд Трамп объявил о прекращении финансирования организации из-за ее неэффективными в период пандемии.

Из-за распространения коронавируса ВОЗ объявила пандемию 11 марта 2020 года. За этот период в мире оказались заражены свыше трех миллионов человек, в России - свыше 90 тысяч.