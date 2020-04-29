Роспотребнадзор озвучил рекомендации россиянам на майские праздники

Россиянам на период предстоящих майских праздников следует продолжать строго соблюдать режим самоизоляции. Об этом сказано в официальных рекомендациях Роспотребнадзора, опубликованных на сайте ведомства.



Главное - это продолжить соблюдение режима самоизоляции, а значит исключить личные контакты с родственниками, друзьями. Также следует отказаться от тесного общения в компании, прогулок и пикников на природе.

Если все же кому-то потребуется выехать за город, то следует отдать предпочтение личному транспорту или такси, в общественный транспорт садиться только в масках, обрабатывать руки кожным антисептиком.

В случае, если изоляция проходит на дачном или садовом участке в ведомстве посоветовали избегать контактов с соседями, соблюдать социальное дистанцирование, чаще мыть руки с мылом.

«Находясь на природе, не забывайте, что начался сезон активности клещей: не ходите по нескошенной траве, оденьте закрытую одежду и обувь с высоким голенищем, используйте репелленты, регулярно проводите само- и взаимоосмотры», - сказано в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что алкоголь снижает способность организма противостоять вирусам, включая COVID-19, и обратили внимание россиян на безопасное питание с соблюдением всех гигиенических правил.

Накануне президент России Владимир Путин объявил, что период нерабочих дней в России продлится до 11 мая, изначально они были введены до 30 апреля. Глава государства напомнил, что среди майских праздников есть рабочие дни — 6,7 и 8 мая. Президент объявил их нерабочими с сохранением заработной платы.

По последним данным, число зарегистрированных случаев заболевания в России достигло 99 399 человек. 972 пациента умерло.