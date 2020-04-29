Спецрейс из США с российскими школьниками приземлился в Москве

Днем 29 апреля в международном аэропорту Шереметьево приземлился самолет из Нью-Йорка, на борту которого свыше 250 россиян.

Среди них группа из 19 школьников, которые проходили обучение по образовательным программам в 15 штатах страны.

Их возвращение было организовано благодаря серьезной работе российских дипломатов и волонтеров.

На данный момент в США остаются еще около 50 детей, которые стали заложниками нововведений американских властей на фоне эпидемии коронавируса.

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, сложность с вывозом российских школьников заключается в том, что о них нет необходимой информации, а посольство США предоставлять ее отказывается.

Уточняется, что вывозным рейсом из Соединенных Штатов на родину вернулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ленинградской, Владимирской, Калужской, Тверской и других областей.