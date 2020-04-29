Лаврову предложили сделать снимок будущей победы над пандемией

Главе МИД РФ Сергею Лаврову предложили подумать над тем, что могло бы быть изображено на фотографии, символизирующей будущую победу над пандемией коронавируса.

«На этой фотографии точно не должно быть никакого здания, символизирующего какое-нибудь государство», - отметил он.

По его словам, этот вопрос является хорошей идеей для всемирного конкурса. В случае, если эта идея будет поддержана, Лавров согласился подумать над тем, чтобы возглавить оргкомитет конкурса, сказал он в интервью ТАСС.

Данный вопрос был задан не случайно, так как глава внешнеполитического ведомства в свое время любил фотографировать.