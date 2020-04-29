«Ему осталось две ступени падения»: протоиерей прокомментировал решение о запрете в служении Кураева

Протоирей Дмитрий Смирнов прокомментировал решение патриарха Кирилла о временном запрете в священнослужении протодиакона Андрея Кураева.

«Этот человек гадил и на патриарха Алексея, и на Кирилла, который тепрпел 10 лет его иудейство. Он один сделал много гадостей и церкви и людям», - сказал он в комментарии «Звезде».

По его словам, для окончательного падения ему осталось пройти две ступени - это лишение сана и его исключение из церкви, анафематство.

«Давно пора и мало», - заключил Смирнов, согласившись с решением патриарха.

Напомним, что данное решение было принято из-за публичного оскорбления памяти бывшего настоятеля Богоявленского кафедрального собора Москвы протоиерея Александра Агейкина, который 21 апреля скончался от осложнений из-за коронавируса. На решение повлияли и «предыдущие деяния, относительно которых поступали жалобы», уточнил патриарх. Поступок Кураева расценили как безнравственный и особенно циничный.