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«Ему осталось две ступени падения»: протоиерей прокомментировал решение о запрете в служении Кураева

Ирина Егорова
17:30 29.04.2020
По словам Дмитрия Смирнова, следующими ступенями его падения будут лишение сана и исключение из церкви.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Протоирей Дмитрий Смирнов прокомментировал решение патриарха Кирилла о  временном запрете  в священнослужении протодиакона Андрея Кураева.

«Этот человек гадил и на патриарха Алексея, и на Кирилла, который тепрпел 10 лет его иудейство. Он один сделал много гадостей и церкви и людям», - сказал он в комментарии «Звезде».

По его словам, для окончательного падения ему осталось пройти две ступени - это лишение сана и его исключение из церкви, анафематство.

«Давно пора и мало», - заключил Смирнов, согласившись с решением патриарха.

Напомним, что данное решение было принято из-за публичного оскорбления памяти бывшего настоятеля Богоявленского кафедрального собора Москвы протоиерея Александра Агейкина, который 21 апреля скончался от осложнений из-за коронавируса. На решение повлияли и «предыдущие деяния, относительно которых поступали жалобы», уточнил патриарх. Поступок Кураева расценили как безнравственный и особенно циничный.

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