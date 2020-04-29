Назван размер зарплат российских космонавтов

Российские космонавты могут получать 200 и более тысяч рублей, но в начале карьеры эта сумме не превышает 100 тысяч. Об этом сообщил космонавт Сергей Кудь-Сверчков во время онлайн-лекториума «Большая перемена».

«Только прибывшие космонавты, кандидаты в космонавты, которые зачислены в отряд, получают до 100 тыс. рублей», - сказал Кудь-Сверчков.

Согласно данным Росстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в России составляет 47,7 тыс. руб. При этом 15-20% населения страны получают зарплату, которая не превышает 23 тысяч рублей.