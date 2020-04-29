СК начал проверку после публикаций о наличии двойного гражданства у Мизулиной

После сообщений о наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной Следственный комитет России начал проверку.

Незадолго до этого в Сети появилась информация, что сенатор якобы имеет вид на жительство в Бельгии.



В свою очередь Мизулина после публикации данных материалов обратилась с заявлением в Генпрокуратуру России после чего материалы были переданы в МВД.

Уточняется, что в ведомстве установили признаки преступлений, которые предусмотрены статьями УК РФ - 128.1 («Клевета») и 319 («Оскорбление представителя власти»).

В конце февраля было вынесено постановление о передаче материалов в ГСУ СК РФ по Москве, пишет ТАСС.