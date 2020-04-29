Свыше 70 медиков с COVID-19 скончались в России

В результате заражения коронавирусной инфекцией в России умерли свыше 70 медицинских работников. Об этом заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.



По его словам, во многих регионах страны сейчас множественные очаги заболевания, в частности, в медицинских организациях.

«Количество заболевших медиков растет. Российские врачи опубликовали в сети фамилии своих коллег, погибших во время пандемии COVID-19, в нем более 70 фамилий», - цитирует Брико РИА Новости.

Специалист отметил, что Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, однако прирост новых случаев заражения постепенно уменьшается.



Так, с начала пандемии в стране было около 27% новых случаев, сейчас - 5,9% за вчерашний день.

«Здесь тенденции к тому, что ситуация все-таки будет переломлена в ближайшие дни», - считает эпидемиолог.

Согласно статистике оперштаба, за последние сутки на территории страны было выявлено 5 841 случаев заражения.