Свыше 70 медиков с COVID-19 скончались в России
В результате заражения коронавирусной инфекцией в России умерли свыше 70 медицинских работников. Об этом заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
По его словам, во многих регионах страны сейчас множественные очаги заболевания, в частности, в медицинских организациях.
«Количество заболевших медиков растет. Российские врачи опубликовали в сети фамилии своих коллег, погибших во время пандемии COVID-19, в нем более 70 фамилий», - цитирует Брико РИА Новости.
Специалист отметил, что Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, однако прирост новых случаев заражения постепенно уменьшается.
Так, с начала пандемии в стране было около 27% новых случаев, сейчас - 5,9% за вчерашний день.
«Здесь тенденции к тому, что ситуация все-таки будет переломлена в ближайшие дни», - считает эпидемиолог.
Согласно статистике оперштаба, за последние сутки на территории страны было выявлено 5 841 случаев заражения.