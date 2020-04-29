Путин прокомментировал влияние пандемии на российскую и глобальную энергетику

Владимир Путин сообщил, что российская и глобальная энергетика столкнулись с потрясениями из-за пандемии коронавируса.

Также распространение инфекции оказало негативное влияние на мировую экономику и ТЭК.

«ВВП мировой сокращается, спрос на энергоресурсы как в отдельных государствах, так и в мире в целом сократился. Вслед за ним пошли вниз и ценовые котировки», - подчеркнул президент в рамках совещания по вопросам развития энергетики.

Пандемия из-за COVID-19 была объявлена в марте 2020 года Всемирной организацией здравоохранения. Из-за роста числа зараженных ограничительные меры в России были продлены до 11 мая включительно.

По последним данным, в мире инфицированы свыше трех миллионов человек, в России – почти 100 тысяч.