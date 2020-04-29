Патриарх Кирилл запретил протодиакону Андрею Кураеву служить в церкви

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл временно запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева, сообщается на сайте Московской городской епархии РПЦ.

«Вы запрещаетесь в священнослужении до принятия решения епархиальным церковным судом по рассмотрении упомянутых деяний», - сказано в сообщении.

Уточняется, что данное решение было принято из-за публичного оскорбления памяти бывшего настоятеля Богоявленского кафедрального собора Москвы протоиерея Александра Агейкина, который 21 апреля скончался от осложнений из-за коронавируса. На решение повлияли и «предыдущие деяния, относительно которых поступали жалобы», сказал патриарх.

Поступок протодиакона называется безнравственным и особенно циничным, так как сделан он, «невзирая на скорбь его жены и детей, в день его кончины». Отмечается, что он вызвал возмущение архиереев, клириков и мирян Русской православной церкви.

Свое отстранение от службы Кураев комментировать «Звезде» отказался.

За эпатажные высказывания в блоге и СМИ протодиакон ранее не раз увольняли из Духовной академии, а также из МГУ, где он читал лекции