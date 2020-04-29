«Такого еще не было»: Путин отметил беспрецедентную ситуацию на рынке нефти

Проблемы глобальной энергетики носят системный характер, но с такими серьезными потрясениями российская и мировая энергетика столкнулись впервые.

«Эти проблемы носят системный характер и выходят далеко за национальные границы», - сказал президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики.

По его словам, ситуация с коронавирсусом крайне негативно сказалась на мировой экономике и на спросе на энергоресурсы.

«Глобальный энергетический рынок не в первые сталкивается с резкими, драматичными колебаниями конъюнктуры. Правда, такого, еще не было, это правда», - отметил российский лидер.

Чтобы сгладить эти тенденции нужны совместные усилия, в том числе в рамках ОПЕК+, заявил Путин.

Также на заседании он заявил, что ситуация привела к сокращению мирового ВВП, спроса на энергоресурсы, как в отдельных государствах, так и в мире в целом.

По мнению министра иностранных дел Сергея Лаврова, экономике теперь предстоит длительный период восстановления, так как был нанесен мощный удар.