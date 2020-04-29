В Минздраве рассказали, кто чаще всего становится жертвами COVID-19

Летальный исход при инфицировании коронавирусом среди мужчин встречается намного чаще, чем у женщин. Об этом сообщил главный эпидемиолог министерства здравоохранения России Николай Брико.

Такие выводы он сделал, ссылаясь на международную статистику.



«Гендерная характеристика этой инфекции - вопрос, который требует расшифровки. Почему так происходит, пока не ясно», - цитирует РИА Новости специалиста.

Однако он предположил, что это может быть связано с особенностями реакции женского организма на целый ряд антигенов и различные вакцины.

Также немало важным фактором могли стать различия во вредных привычках у мужчин и женщин и, как следствие, сопутствующих патологий.

Согласно статистике оперштаба, всего в России заражены 99 399 человек, вылечились – 10 286, 972 пациента скончались.