На Украине намерены помешать завершению проекта «Северный поток - 2»

Строительством «Северного потока - 2» и второй ветки «Турецкого потока» на Украине явно недовольны.

«Мы приложим максимум усилий, чтобы не допустить завершения «Северного потока - 2», так как этот проект имеет явный политический характер и идет вразрез с европейскими принципами солидарности», - заявил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

По его словам, после запуска первой нитки «Турецкого потока» украинская ГТС уже потеряла 15 млрд куб. м в год транзита, а после запуска второй нитки ожидается потеря еще 15 млрд куб. м. Что касается «Северного потока - 2», то завершение строительства приведет к потере оставшихся 50 млрд куб. м.

«Поэтому после окончания этих проектов у «Газпрома» будет возможность полностью отказаться от транзита по Украине», - добавил Макогон РБК.

Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что для противодействия строительству российского газопровода странам ЕС и НАТО нужно скоординировать свои действия. Но министр энергетики России Александр Новак выразил уверенность, что проект «Северный поток - 2» будет реализован.

Проект «Северный поток - 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от российского побережья через Балтийское море до Германии.