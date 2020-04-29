Зверополис: на опустевшие улицы городов выходят дикие животные

Режим самоизоляции в связи с пандемией коронавирусной инфекции обязывает всех находиться дома, но улицы городов по всему миру все равно не опустели полностью: нередкими гостями на них стали дикие животные, учуявшие отсутствие человека.

К примеру, в турецком Мармарисе на улицы вышли кабаны. Местные жители порадовались таким гостям, разбавившим поднадоевший за время изоляции пейзаж за окном. Кадры показали в программе «Сегодня утром» на «Звезде».

В штате Флорида в США полностью опустел приют для бездомных животных. Но новость хорошая - их всех разобрали. На кадрах из приюта его сотрудники, стоя у пустых клеток, аплодисментами благодарят всех, кто решил им помочь в это непростое время.

Между тем, московские волонтеры помогают пожилым горожанам в уходе за домашними животными. Добровольцы гуляют с питомцами, причем не меняясь друг с другом - так животным легче привыкнуть к одному и тому же человеку и изменившимся условиям выгула.