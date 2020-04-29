В России создали революционный метод лечения после инфаркта миокарда

Российским специалистам удалось разработать новейший подход к регенерации органов, превосходящий все предшествующие по эффективности и цене. Благодаря работе ученых из Национального исследовательского университета «МИЭТ» возможно будет восстановить ткани сердца инфаркта за рекордно быстрые сроки – от двух до четырех месяцев.

Согласно сообщению исследователей, они первыми в истории науки смогли обнаружить способ химически связать углеродные нанотрубки с молекулами белка альбумина, который является наиболее распространенным в крови. Результаты исследования были опубликованы в журнале Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy.

Открытие ученых из России помогло создать новый способ лазерной 3D-печати нанокомпозитов. Его использование позволит создавать специальные каркасы, за счет которых будут восстанавливаться живые клетки организма и, в частности, клетки миокарда.

«Мы способны напечатать материал, близкий по характеристикам к сердечной ткани: он может сокращаться вместе с миокардом и обладает электропроводностью, пропуская биотоки сердца», - отметил начальник лаборатории биомедицинских нанотехнологий Института биомедицинских систем НИУ МИЭТ Александр Герасименко.

Производимые с использованием новой технологии сердечные имплантаты меньше по цене российских в три-четыре раза, а зарубежных – в шесть-восемь.

Специалисты объяснили, что созданный ими революционный метод может быть использован при лечении инфаркта миокарда, аневризмы, кардиосклероза и атеросклероза, а также врожденного порока сердца. При этом лечение будет эффективным и быстрым. В планах ученых теперь – приступить к внедрению своей разработки в клиническую медицинскую практику.