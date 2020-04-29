Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Собянин рассказал, кому необходимо продлить пропуска

Ирина Егорова
14:55 29.04.2020
С 15 апреля в столице был введен пропускной режим для передвижения на личном и общественном транспорте, а срок действия временных ограничений в Москве продлен до 11 мая.
Собянин рассказал, кому необходимо продлить пропуска
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

В указ мэра Москвы внесен ряд изменений о цифровых пропусках в связи с продлением срока действия временных ограничений в столице до 11 мая. 

Так, до 4 мая будет автоматически продлен срок действия пропусков, оформленных для поездок на работу. Изначально они оформлялись по 30 апреля.

«Для вашего удобства все ранее оформленные рабочие пропуска будут действительны до 4 мая», -  написал в своем блоге Сергей Собянин. 

Если человек планирует пользоваться таким пропуском и дальше, то до 4 мая ему необходимо продлить пропуск или сделать новый. Действовать он будет по 11 мая. Как отметил глава города в своем блоге, продлить пропуска в Москве на период с 5 по 11 мая можно по 4 мая включительно.

«Если вы планируете ездить на работу с 5 по 11 мая, необходимо будет продлить цифровой пропуск. Сделать это можно в любой день - до 4 мая», - отметил он.

Уточняется, что порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним. Их можно получить два раза в неделю, а для поездок в медицинские учреждения и волонтерской деятельности – ежедневно.

Накануне президент России Владимир Путин объявил, что период нерабочих дней в России продлится до 11 мая, изначально они были введены до 30 апреля. Глава государства напомнил, что среди майских праздников есть рабочие дни — 6,7 и 8 мая. Президент объявил их нерабочими с сохранением заработной платы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата26.04.2020, 13:53
На следующей неделе Путин может выступить с новыми заявлениями о перспективах ситуации с коронавирусом
Дата29.04.2020, 12:40
Отправка новобранцев на срочную службу начнется с 20 мая
Дата28.04.2020, 09:25
Олимпийские игры в Токио оказались под угрозой отмены
Дата27.04.2020, 14:29
Бронированные санитарные «Линзы» передали военным медикам в Чечне
Дата29.04.2020, 12:48
Память в мраморе: как русский Алеша прописался в болгарском городе
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
14:55 В стране и мире
Собянин рассказал, кому необходимо продлить пропуска
14:44 В стране и мире
Видео
Эксперт по производству медицинских масок дал советы, как отличить фальшивку
14:21 В стране и мире
Видео
CNN: Билл Гейтс предсказал эпидемию коронавируса еще пять лет назад
13:58 В стране и мире
Собянин: зарплата студентов в коронавирусных больницах будет не менее 100 тысяч рублей
12:59 В стране и мире
В Кремле затрудняются назвать дату окончания пандемии коронавируса в России
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
14:55 В стране и мире
Собянин рассказал, кому необходимо продлить пропуска
14:44 В стране и мире
Видео
Эксперт по производству медицинских масок дал советы, как отличить фальшивку
14:21 В стране и мире
Видео
CNN: Билл Гейтс предсказал эпидемию коронавируса еще пять лет назад
14:13 В стране и мире
Видео
Радио «Звезда» простилось с креативным продюсером Дмитрием Найденовым
13:58 В стране и мире
Собянин: зарплата студентов в коронавирусных больницах будет не менее 100 тысяч рублей
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В Минздраве назвали главный симптом заражения COVID-19
Названа причина тяжелого поражения легких при коронавирусе
Черная дыра стала прародителем нового типа планет
Назван богатый необходимым на карантине витамином недорогой продукт
Видео
«При коронавирусе поражены все этажи организма»: врач рассказал, как протекает COVID-19
Ученые рассказали, как продлить жизнь с помощью кофе
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.