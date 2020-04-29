Собянин рассказал, кому необходимо продлить пропуска

В указ мэра Москвы внесен ряд изменений о цифровых пропусках в связи с продлением срока действия временных ограничений в столице до 11 мая.

Так, до 4 мая будет автоматически продлен срок действия пропусков, оформленных для поездок на работу. Изначально они оформлялись по 30 апреля.

«Для вашего удобства все ранее оформленные рабочие пропуска будут действительны до 4 мая», - написал в своем блоге Сергей Собянин.

Если человек планирует пользоваться таким пропуском и дальше, то до 4 мая ему необходимо продлить пропуск или сделать новый. Действовать он будет по 11 мая. Как отметил глава города в своем блоге, продлить пропуска в Москве на период с 5 по 11 мая можно по 4 мая включительно.

«Если вы планируете ездить на работу с 5 по 11 мая, необходимо будет продлить цифровой пропуск. Сделать это можно в любой день - до 4 мая», - отметил он.

Уточняется, что порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним. Их можно получить два раза в неделю, а для поездок в медицинские учреждения и волонтерской деятельности – ежедневно.

Накануне президент России Владимир Путин объявил, что период нерабочих дней в России продлится до 11 мая, изначально они были введены до 30 апреля. Глава государства напомнил, что среди майских праздников есть рабочие дни — 6,7 и 8 мая. Президент объявил их нерабочими с сохранением заработной платы.