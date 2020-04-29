Эксперт по производству медицинских масок дал советы, как отличить фальшивку

При покупке медицинских масок в разгар эпидемии COVID-19 важно защитить себя от подделки. Производители в разных странах мира пытаются нажиться на пандемии, выпуская необходимые всем средства защиты кустарным способом. Поэтому в первую очередь при получении упаковки масок важно внимательно осмотреть коробку. Об этом рассказал «Звезде» эксперт по производству медицинских масок Павел Спичаков.

«Текст на упаковке должен быть написан на русском языке. На коробке должно быть указано, кто произвел данные изделия, сколько их штук внутри и присутствовать регистрационный знак. Например, какой-то номер. Таким образом можно установить, что эта коробка попала легальным путем к нам в Россию», - пояснил эксперт.

Производитель рассказал, что коробка с масками должна быть не вскрыта, запаяна ультразвуком. Что касается ее содержимого, то маски должна быть из нетканых материалов.

«Далее нужно маску разрезать и посмотреть, есть ли внутри нее фильтр. Потому что если фильтр есть, значит она надежно защищает от бактерий и вирусов. А если фильтра нет, то ее защита, как защитного средства, практически равна нулю», - прокомментировал Спичаков.

Ранее в МЧС объяснили, что в период пандемии коронавируса не стоит носить защитную медицинскую маску на улице. По словам специалистов, это нецелесообразно, так как во время пребывания на улице лучше дышать свежим воздухом.