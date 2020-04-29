CNN: Билл Гейтс предсказал эпидемию коронавируса еще пять лет назад

Имя знаменитого миллиардера, основателя IT-корпорации Билла Гейтса уже и в высших эшелонах власти ассоциируется с распространением коронавируса. Именно он в 2015 году предсказал человечеству эпидемию коронавируса, а в 2011 году во время интервью телеканалу CNN размышлял об экономике в период пандемии коронавируса, и заявлял о необходимости создания вакцины.

«Это позволит снизить заболеваемость, снизить количество населения. Все мы и окружающая среда от этого выиграют. Это изобретение дат человечеству шанс позаботиться о себе», - сказал тогда основатель IT-корпорации.

Правда, не уточнялось о каком именно изобретении идет речь. В 2015 году миллиардер заявил, что вкладывает в разработку вакцин миллиарды долларов

«Если что-то может убить 10 миллионов человек в несколько ближайших десятилетий, скорее всего это будет очень заразный вирус, а не война. Не ракеты, а микробы», - заявил Гейтс.

Примечательно, что именно тема микробов стала главной в закрытой дискуссии в США в прошлом году. Там сымитировали масштабную вспышку инфекции в мире, при которой «погибло» 65 миллионов человек. Интересно, что дискуссия была организована благотворительным фондом Билла и Мелинды Гейтс, модератором собрания тогда выступил директор центра медицинских исследований Университета Джонса Хопкинса, который продемонстрировал участникам карту распространения нового вируса по миру. По такой же сейчас сверяют данные о заболевших COVID-19 и обновляют ее каждый день в том же самом центре в США.

Накануне в интервью французской прессе Гейтс, как человек предсказавший начало эпидемии, спрогнозировал и ее окончание. Один-два года, по мнению миллиардера, мир будет балансировать между вспышками коронавируса в разных уголках планеты, а остановить короновирус поможет только вакцина.