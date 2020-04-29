Радио «Звезда» простилось с креативным продюсером Дмитрием Найденовым

Сегодня наша телерадиокомпания прощается с коллегой и другом - Дмитрием Найденовым. Десять лет он был креативным продюсером радио «Звезда».

Дмитрий участвовал в создании практически всех программ - это полюбившиеся слушателям «Исторические заметки», «Полевая кухня», «Слова особого назначения», «Теперь будут знать» и многие другие. В память о нем сегодня весь день в радиоэфире звучат его программы.

Полторы недели назад Дмитрий Найденов попал в больницу с пневмонией. Ему было 42 года.