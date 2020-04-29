Радио «Звезда» простилось с креативным продюсером Дмитрием Найденовым
Сотрудника нашей телерадиокомпании не стало в минувшее воскресенье после того, как он полторы недели назад попал в больницу с пневмонией.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Сегодня наша телерадиокомпания прощается с коллегой и другом - Дмитрием Найденовым. Десять лет он был креативным продюсером радио «Звезда».
Дмитрий участвовал в создании практически всех программ - это полюбившиеся слушателям «Исторические заметки», «Полевая кухня», «Слова особого назначения», «Теперь будут знать» и многие другие. В память о нем сегодня весь день в радиоэфире звучат его программы.
Полторы недели назад Дмитрий Найденов попал в больницу с пневмонией. Ему было 42 года.