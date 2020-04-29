Собянин: зарплата студентов в коронавирусных больницах будет не менее 100 тысяч рублей
Больницы в Москве, где лечат пациентов с COVID-19, принимают на работу студентов медицинских вузов.
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Московские больницы, где сейчас проходят лечение пациенты с заболеванием коронавирусной инфекцией, принимают на работу и практику студентов медицинских вузов.
Начинающим специалистам, помимо достойной заработной платы в стационарах будет обеспечено бесплатное питание и все необходимые средства защиты.
Как сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, мэр столицы заявил, что студенты-медики будут получать за работу не менее 100 тысяч рублей в месяц.
Все студенты пройдут обучение по работе с COVID-19 на сайте Непрерывного медицинского образования Минздрава России.