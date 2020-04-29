Собянин: зарплата студентов в коронавирусных больницах будет не менее 100 тысяч рублей

Московские больницы, где сейчас проходят лечение пациенты с заболеванием коронавирусной инфекцией, принимают на работу и практику студентов медицинских вузов.

Начинающим специалистам, помимо достойной заработной платы в стационарах будет обеспечено бесплатное питание и все необходимые средства защиты.

Как сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, мэр столицы заявил, что студенты-медики будут получать за работу не менее 100 тысяч рублей в месяц.

Все студенты пройдут обучение по работе с COVID-19 на сайте Непрерывного медицинского образования Минздрава России.