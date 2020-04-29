«Улетаем домой, в Россию»: 19 школьников вылетели из Нью-Йорка

В Россию из Америки сегодня, 29 апреля, вылетели 19 школьников, проходившие здесь программы обучения.

«Общество "Русская молодежь Америки" посодействовали их вылету, кого-то встречали в аэропорту, кого-то привозили из других городов, также помогли другие соотечественники, которые буквально на своих машинах привозили ребят, так как автобусы из за пандемии не ходят. Мы очень благодарны тем людям, кто откликнулся и помог», - заявил президент общества «Русская молодежь Америки» Игорь Кочан.

Особых изменений в программе дети не почувствовали, кто-то закончил ее раньше, кто-то продолжит обучение онлайн, только уже из России.

«Программу я не закончил, я на онлайн-обучении буду находиться, в России. Программа идет своим ходом», - отметил один из школьников.

Помимо этого в США остаются еще около 50 детей, которые стали заложниками очередной глупости американских властей. На фоне эпидемии COVID-19 была закрыта образовательная программа, по которой в стране обучались 74 российских старшеклассника. В случае, если власти нашей страны не вывезут юных россиян, то США грозились ввести против РФ новые санкции. Однако для того, чтобы вывезти детей из страны, нужна информация о них, которую посольство США направлять в российский МИД отказывается.