В Таджикистане хотят запретить русифицированные имена

Нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки к закону «О государственной регистрации актов гражданского состояния». Теперь славянские суффиксы в фамилиях и отчествах нельзя будет использовать при регистрации новорожденных.

Министр юстиции Таджикистана Музаффар Ашуриен уточнил, что закон не касается тех, кто уже получил документы на руки - им переделывать документы не придется.

Такое решение, по словам министра, принято якобы для «возрождения национальных имен».

Пример такого возвращения подал президент Эномали Рахмон, который до своего решения носил фамилию Рахмонов. Еще в 2007 году он предложил гражданам вернуть себе персидское написание имен и фамилий. Этому примеру последовали и другие чиновники правительства.