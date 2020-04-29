Шойгу поздравил ЦСКА с 97-летием

Сергей Шойгу вместе с заместителями Николаем Панковым и Андреем Картаполовым поздравил спортсменов ЦСКА с 97-летием со дня основания клуба.

«Поздравляем наших спортсменов! 97 лет - богатая, насыщенная событиями, победами история. Только золотых олимпийских медалей за это время - 595, не знаю, какой еще клуб может похвастаться такими достижениями», - сказал министр на коллегии российского военного ведомства.

Панков отметил, что за годы существования клуба армейскую службу прошли десятки тысяч талантливых спортсменов, на счету которых огромное количество наград.

«В первую очередь хотел бы поздравить с этим днем ветеранов спорта ЦСКА. Это ваш праздник, ваши победы, позволившие клубу добиться таких высот", - сказал Панков.

Андрей Картаполов отметил, что спортсмены клуба защищали страну не только на спортивных состязаниях. Так, около семи тысяч человек ушли на фронт в годы Великой Отечественной войны - именно столько входит в героический батальон ЦСКА.

Он также подчеркнул, что новое поколение армейцев продолжает традиции победителей и героических предков и пожелал им успехов.