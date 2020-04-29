Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Шойгу поздравил ЦСКА с 97-летием

Александр Пешков
13:22 29.04.2020
За годы существования клуба его спортсмены 595 раз завоевывали олимпийское золото.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: MOD Russia, Globallookpress
цска

Сергей Шойгу вместе с заместителями Николаем Панковым и Андреем Картаполовым поздравил спортсменов ЦСКА с 97-летием со дня основания клуба.

«Поздравляем наших спортсменов! 97 лет - богатая, насыщенная событиями, победами история. Только золотых олимпийских медалей за это время - 595, не знаю, какой еще клуб может похвастаться такими достижениями», - сказал министр на коллегии российского военного ведомства.

Панков отметил, что за годы существования клуба армейскую службу прошли десятки тысяч талантливых спортсменов, на счету которых огромное количество наград.

«В первую очередь хотел бы поздравить с этим днем ветеранов спорта ЦСКА. Это ваш праздник, ваши победы, позволившие клубу добиться таких высот", - сказал Панков.

Андрей Картаполов отметил, что спортсмены клуба защищали страну не только на спортивных состязаниях. Так, около семи тысяч человек ушли на фронт в годы Великой Отечественной войны - именно столько входит в героический батальон ЦСКА.

Он также подчеркнул, что новое поколение армейцев продолжает традиции победителей и героических предков и пожелал им успехов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата26.04.2020, 13:53
На следующей неделе Путин может выступить с новыми заявлениями о перспективах ситуации с коронавирусом
Дата29.04.2020, 12:40
Отправка новобранцев на срочную службу начнется с 20 мая
Дата28.04.2020, 09:25
Олимпийские игры в Токио оказались под угрозой отмены
Дата27.04.2020, 14:29
Бронированные санитарные «Линзы» передали военным медикам в Чечне
Дата29.04.2020, 12:48
Память в мраморе: как русский Алеша прописался в болгарском городе
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
14:55 В стране и мире
Собянин рассказал, кому необходимо продлить пропуска
14:44 В стране и мире
Видео
Эксперт по производству медицинских масок дал советы, как отличить фальшивку
14:21 В стране и мире
Видео
CNN: Билл Гейтс предсказал эпидемию коронавируса еще пять лет назад
14:13 В стране и мире
Видео
Радио «Звезда» простилось с креативным продюсером Дмитрием Найденовым
13:58 В стране и мире
Собянин: зарплата студентов в коронавирусных больницах будет не менее 100 тысяч рублей
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В Минздраве назвали главный симптом заражения COVID-19
Названа причина тяжелого поражения легких при коронавирусе
Черная дыра стала прародителем нового типа планет
Назван богатый необходимым на карантине витамином недорогой продукт
Видео
«При коронавирусе поражены все этажи организма»: врач рассказал, как протекает COVID-19
Ученые рассказали, как продлить жизнь с помощью кофе
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.