Шойгу: крупные учения двух армий пройдут в РФ в 2020 году

В Российских вооруженных силах пройдут крупные учения двух армий с созданием коалиционных группировок войск на центральноазиатском стратегическом направлении в 2020 году. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

«Количество предусмотренных на этот год мероприятий оперативной подготовки увеличилось на 13%, мобилизационной – на 9%, боевой - на 36%. Их итогом станет двустороннее командно-штабное учение на местности двух армий с созданием коалиционных группировок войск», - сказал министр.

Он подчеркнул, что двусторонним учениям, а также комплексному решению вопросов уделяется особое внимание. Речь идет о своевременном реагировании на кризисные ситуации и зарождение военных угроз, планировании стратегических операций.

Шойгу отметил, что подготовка органов военного управления и войск округа к решению задач на центральноазиатском стратегическом направлении осуществляется в тесном взаимодействии с вооруженными силами государств - членов ОДКБ и ШОС.

По его словам, по сравнению с прошлым годом количество мероприятий совместной подготовки увеличилось на 14%.