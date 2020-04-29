В Екатеринбурге неизвестный разбил камнями стекло у автомобиля скорой

Конфликт местного жителя с водителем скорой помощи произошел в Екатеринбурге на улице Амундсена.

Как сообщает СУ СК РФ по Свердловской области, мужчина разбил стекло автомобиля спецназначения, который прибыл по вызову из-за травмы, полученной одним из мужчин во время драки.

После того, как сообщение о происшествии поступило в органы полиции, сотрудники начали проверку по факту произошедшего. Далее материалы проверки планируется передать в СК РФ, учитывая социальную значимость темы защиты прав медицинских работников при исполнении ими служебных обязанностей.