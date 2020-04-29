17 кг взрывчатки и 95 стволов: ФСБ провела операцию против подпольных изготовителей оружия по всей России

Подпольные мастерские по изготовлению оружия раскрыли правоохранительные органы по всей России. Федеральная служба безопасности совместно с Министерством внутренних дел провела масштабную операцию по пресечению деятельности подпольных оружейных мастеров столицы, Подмосковья, Краснодарского края, Астраханской, Иркутской, Омской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Кемеровской, Ивановской, Кировской, Ярославской и других областей.

В ходе рейдов были изъяты 95 стволов, 167 снарядов и 17 килограммов взрывчатки, сообщила ЦОС ФСБ РФ.

«Пресечена деятельность семи мастерских по модернизации средств поражения и изготовлению взрывчатых веществ. Изъятые средства поражения направлены на криминалистические исследования», - отмечено в заявлении.

Среди наименований конфискованных единиц оружия значатся автоматы «АК-74», пистолеты-пулеметы «ППС», «ППШ», «Кедр», винтовки «Мосина», «Mauser», ружья «Сайга», пистолеты «ПМ», «ТТ», «Walther», «Наган». А также 17 килограмм взрывчатых веществ, 550 взрывателей, свыше 5 тысяч патронов и около 5000 комплектующих для их изготовления. Кроме того, силовики изъяли 167 артиллерийских боеприпасов, более 130 основных частей оружия и 16 глушителей.