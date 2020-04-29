В Кремле затрудняются назвать дату окончания пандемии коронавируса в России

Назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России невозможно. Такого мнения придерживается Кремль, заявил 29 апреля среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сингапурские ученые, по словам журналистов, обозначили датой окончания вспышки коронавируса в России 19 августа.

«Мы руководствуемся пониманием четким того, что назвать дату окончания эпидемии невозможно», - отметил Песков.

Однако Владимир Путин в ходе совещания по вопросам противодействию распространения COVID-19 в регионах страны подчеркнул, что в России удалось затормозить распространение эпидемии коронавируса. Данного результата удалось достичь за счет того, что граждане ответственно подошли к рекомендациям врачей и специалистов, соблюдают режим самоизоляции. В то же время Путин отметил, что пик эпидемии еще не пройден. По его словам, страна стоит перед новым, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией.