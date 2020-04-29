Обнаружено 10 новых мутаций коронавируса

Индийские ученые провели исследования на базе общедоступных сведений о коронавирусе и выявили 10 его мутаций, одна из которых оказалась доминирующей. Об этом открытии сообщает издание India Times.

По словам исследователей Нидхана Бисваса (Nidhan Biswas) и Партхи Маджумдер (Partha Majumder) из Национального института биомедицинской геномики (Индия) такое количество различный мутаций сформировалось за четыре месяца от материнского вируса, который получил индекс «0».

Самой сильной оказалась разновидность А2а. Именно этот подвид и вызывает наиболее тяжелые последствия для организма человека. Он проникает сначала в горло пациента, а затем и в легкие. Из-за этого он моментально распространяется по организму человека.

Вирус изменял ключевой компонент белка, который в свою очередь используется для связи тканей в легких. Именно этим ученые и объясняют тяжелые последствия и продолжительное лечение пациентов.