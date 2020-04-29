В Хабаровском крае возбудили дело против лжемедиков, обманувших более 8 тысяч пациентов

В Хабаровском крае полицейские выявили псевдо-медцентр, в котором проводили лечение на косметологическом оборудовании. Потерпевшими по делу в Хабаровском крае и Амурской области проходят 8 тысяч человек.

Так, одной из пострадавших пенсионерок «бесплатная» диагностика обошлась в 107 тысяч рублей, на которые ей оформили кредит прямо в медцентре. Обследование показало у пожилой женщины скорое наступление ишемической болезни и развитие онкологии, избавить от которых якобы могли только дорогостоящие процедуры.

Таким образом, более 100 миллионов рублей выудили мошенники у пациентов, предлагая им пройти серию процедур, якобы гарантирующих остановку развития болезни. Всего под следствием находится более 40 человек по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

«Лица, признанные в процессуальном статусе потерпевшими по уголовному делу, им выдается копия документов процессуальных, и потерпевшие как нам известно, обращаются в суд в гражданском порядке и расторгают кредитные договора, тем самым освобождаются от уплаты кредита», - уточнил начальник отдела по расследованию преступлений коррупционной направленности следственной части следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю Александр Поздяйкин.

Из примерно 8 тысяч потерпевших заявления в полицию написали чуть меньше 2 тысяч человек. Остальные продолжают выплачивать кредиты.