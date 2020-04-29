Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в Российской Федерации придется на первую декаду мая, а в Москве наступит несколькими днями ранее. Такую модель, где отражен прогноз развития ситуации, построили в Сбербанке с помощью искусственного интеллекта.

Как сообщил первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин, над математической моделью работали лучшие специалисты Сбербанка по анализу больших данных и исследователи искусственного интеллекта.

В своих прогнозах модель учитывала особенности распределения населения по районам и странам, миграцию между данными районами и все возможные статусы заболевших.

За истекшие сутки в РФ наличие коронавируса подтвердилось еще у 5841 человека из 82 регионов страны. Полностью выздоровели от COVID-19 1830 человек. 108 человек умерли.