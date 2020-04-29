Мишустин поручил разработать план по восстановлению занятости
Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился разработать общенациональный план по восстановлению занятости, дохода и роста экономики.
Минэкономразвитию, Министерству финансов, Министерству труда и социальной защиты необходимо выполнить данное поручение до 25 мая.
«Реализация плана должна обеспечить возобновление деловой жизни страны, оживление рынка труда , а также возврат экономики на траекторию роста через долгосрочные структурные изменения», - сказал Мишустин.
Накануне состоялось очередное обращение президента России в связи с ситуацией с коронавирусом в стране. В ходе совещания с глава регионов, в своем выступлении Путин продемонстрировал конкретные цифры и динамику роста производства. Эти данные свидетельствуют о мобилизации промышленности России в борьбе с пандемией.