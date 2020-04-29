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Шойгу: 30 мая будут введены в эксплуатацию шесть медцентров МО РФ для борьбы с COVID-19

Александр Пешков
12:40 29.04.2020
Строительство всех строящихся по поручению Президента Российской Федерации 16 медицинских центров будут завершено до 15 мая.
Шойгу: 30 мая будут введены в эксплуатацию шесть медцентров МО РФ для борьбы с COVID-19
© Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы, РИА Новости

30 мая будут введены в эксплуатацию шесть медицинских центров, которые строятся по поручению Президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

«По поручению Президента Российской Федерации ведётся строительство 16 многофункциональных медицинских центров. Два из них –в Нижнем Новгороде и Одинцове – уже сданы. Завтра будут введены в эксплуатацию еще шесть центров, а до 15 мая – оставшиеся», - сказал Шойгу.

Министр также подчеркнул, что для своевременного лечения инфекционных больных подготовлено к развертыванию 7 мобильных подразделений на 700 мест. Выделено 450 мест под размещение неинфицированных пациентов, чтобы разгрузить госпитали Министерства обороны России на Дальнем Востоке для приёма пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

В военных госпиталях подготовлено 6 745 мест для возможного лечения инфицированных военнослужащих.

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