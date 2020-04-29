Премьер Чехии прокомментировал отношения с Россией

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш прокомментировал отношения с Россией на фоне слухов о якобы прибытии в страну представителей спецслужб для организации и проведения покушения на пражских политиков.

Его слова приводит чешское издание Novinky.cz.

Он отметил, что актуальными вопросами по отношениям с зарубежными странами, в том числе с Россией, занимается глава МИД Томаш Петршичек. Бабиш встретился с ним 28 апреля. При этом премьер отметил, что сегодняшняя ситуация не требует каких-то особых мер, вроде высылки после России из Чехии. Более на эту тему политики не общались.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала сообщения СМИ о якобы прибытии в страну сотрудника спецслужб фейком. Более того, она подчеркнула, что такие заявления могут стать поводом для журналистского расследования.