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Премьер Чехии прокомментировал отношения с Россией

Александра Звягина
12:06 29.04.2020
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала сообщения СМИ о якобы прибытии в страну сотрудника спецслужб фейком.
Премьер Чехии прокомментировал отношения с Россией
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш прокомментировал отношения с Россией на фоне слухов о якобы прибытии в страну представителей спецслужб для организации и проведения покушения на пражских политиков.

Его слова приводит чешское издание Novinky.cz.

Он отметил, что актуальными вопросами по отношениям с зарубежными странами, в том числе с Россией, занимается глава МИД Томаш Петршичек. Бабиш встретился с ним 28 апреля. При этом премьер отметил, что сегодняшняя ситуация не требует каких-то особых мер, вроде высылки после России из Чехии. Более на эту тему политики не общались.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала сообщения СМИ о якобы прибытии в страну сотрудника спецслужб фейком. Более того, она подчеркнула, что такие заявления могут стать поводом для журналистского расследования.

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