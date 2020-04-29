Чиновников заподозрили в поджоге леса в Иркутской области

В Иркутской области местные чиновники подозреваются в умышленном поджоге леса. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Ирина Щербакова.

Вечером в 200 километрах от города Усть-Кут были задержаны три чиновника местной администрации. В их лодке были найдены несколько канистр бензина. Местная прокуратура уточняет, что среди задержанных - первый заместитель главы района.

Чиновников задержали в угодьях, принадлежащих мэру Александру Душину. Сообщается, что он сам участвовал в задержании.

На место выдвинулись представители прокуратуры. В пресс-службе отметили, что связи с ними пока нет, поскольку задержанные находятся далеко в тайге.