ВС РФ рекомендовал всем судам проводить слушания по интернету

Верховный суд РФ продлил как минимум до 11 мая ограничения по рассмотрению дел в связи с пандемией коронавируса, но рекомендовал по возможности проводить слушания по интернету в формате видеоконференции.

«Рекомендовать судам при наличии технической возможности с учетом мнений участников судопроизводства проводить судебные заседания с использованием системы видеоконференцсвязи или системы веб-конференции с учетом опыта Верховного суда РФ», - сказано в постановлении президиума ВС РФ.

Участники процесса должны будут заблаговременно направить в суд заявление и документы, которые подтверждают их полномочия и личность, а также пройти процедуру регистрации на портале государственные услуг, передает РИА Новости. После этого, участник процесса получит по электронной почте уникальную ссылку для участия в видеоконференции. Стороны смогут принять участие в слушаниях при помощи гаджетов, оставаясь при этом дома или в своих офисах.

Пока в таком формате запланировано слушание только гражданских дел. Технология позволяет свести к нулю риск распространения коронавирусной инфекции, чем при традиционных слушаниях, когда стороны находятся в одном помещении длительное время.

Эксперты отмечают, что подобная практика может сохраниться и после пандемии COVID-19. В дальнейшем она позволит лицам с ограниченными возможностями принимать участие в процессе.