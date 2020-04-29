В Хабаровском крае спасли дрейфовавшего на льдине детеныша нерпы

Оставшегося одного нерпенка спасли местные жители, которые забрали его к себе домой, чтобы выходить. По их словам, изможденный, со сбитыми в кровь передними ластами нерпенок не выжил бы. Судя по тому, что линька еще только началась, ему не было и месяца.

Опекунам пришлось в экстренном порядке изучать все, что есть в интернете по выхаживанию детенышей нерп. После очередной попытки пристроить нерпенка его спасители узнали, что в соседнем поселке живет женщина, которая вместе с подругой успешно выходила трех маленьких тюленей, и обратились к ней за советами по уходу за животным.

Позже, местные жители, спасшие нерпенка связались с центром реабилитации морских млекопитающих в Приморье. Там дали пару советов и сказали, что готовы принять малыша. Но приютившим его добровольцам оказалось не под силу организовать перевозку на 1300 километров, поэтому следить за реабилитацией специалисты будут удаленно.

Уже через пару дней после регулярных кормлений и ухода, найденыш избавился от детского пуха и активно играл во дворе с местной собакой.