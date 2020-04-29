Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Новые цифры: в России прибавился 5841 пациент с коронавирусом

Валентина Пескова
11:36 29.04.2020
За последние сутки новые пациенты с COVID-19 выявлены в 82 регионах. При этом количество выздоровевших также увеличилось до 1830 человек.
Новые цифры: в России прибавился 5841 пациент с коронавирусом
© Фото: Sergei Mikhailichenko, Keystone Press Agency, Globallookpress

За истекшие сутки в Российской Федерации наличие коронавирусной инфекции подтвердилось еще у 5841 человека из 82 регионов страны. При этом 44,9% из них не имели выраженных симптомов болезни.

На первом месте по росту заболеваемости остается Москва, где за минувшие 24 часа зарегистрировали 2220 пациентов с COVID-19. За столицей по-прежнему следует Московская область - там появилось 686 новых инфицированных. Далее расположился Санкт-Петербург, где эпидемия не приняла таких размеров, как в столице: 290 заболевших за сутки.

Еще меньше в Нижегородской области - 131 человек, в Северной Осетии - 121 пациент. Далее республики РФ и региональные центры следуют по убывающей. В Мурманской области - 70 человек, в Татарстане - 55 человек, Кабардино-Балкарии - 45, в городе Севастополь - 40 новых заболевших, в Ямало-Ненецком АО - 22 человека, в республике Крым - девять новых инфицированных COVID-19.

В Удмуртии, Амурской области, Омской области и Еврейском АО - по пять заболевших. В Карелии и Ненецком автономном округе - по одному человеку.

В целом за истекшие сутки в России от COVID-19 полностью выздоровели 1830 человек. 108 человек умерли.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата26.04.2020, 13:53
На следующей неделе Путин может выступить с новыми заявлениями о перспективах ситуации с коронавирусом
Дата29.04.2020, 05:00
«Белые лебеди» в небе над Балтикой: кадры полета стратегических ракетоносцев ВКС РФ
Дата28.04.2020, 09:25
Олимпийские игры в Токио оказались под угрозой отмены
Дата27.04.2020, 14:29
Бронированные санитарные «Линзы» передали военным медикам в Чечне
Дата25.04.2020, 16:05
Из первых уст: участники встречи на Эльбе раскрыли подробности одного из главных событий в истории Второй мировой войны
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
11:36 В стране и мире
Новые цифры: в России прибавился 5841 пациент с коронавирусом
10:45 В стране и мире
Более 300 человек ежедневно: в Москве от COVID-19 вылечились еще 480 пациентов
09:11 В стране и мире
В больнице Коммунарки лечатся от коронавируса более 550 пациентов
08:43 В стране и мире
Минздрав назвал причины низкого уровня заболеваемости COVID-19 в РФ
07:58 Мнение
мнение
«Все принятые меры пошли на пользу»: эксперт оценил выступление Путина
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
11:38 Армия
Видео
Раскаты артиллерийских залпов: кадры тренировки военнослужащих ЦВО к Параду Победы
11:36 В стране и мире
Новые цифры: в России прибавился 5841 пациент с коронавирусом
10:49 Армия
Видео
Военная авиация пролетела над Хабаровском: кадры репетиции воздушной части Парада Победы
10:45 В стране и мире
Более 300 человек ежедневно: в Москве от COVID-19 вылечились еще 480 пациентов
10:12 В стране и мире
Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с 320 россиянами на борту
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В Минздраве назвали главный симптом заражения COVID-19
Названа причина тяжелого поражения легких при коронавирусе
Черная дыра стала прародителем нового типа планет
Назван богатый необходимым на карантине витамином недорогой продукт
Видео
«При коронавирусе поражены все этажи организма»: врач рассказал, как протекает COVID-19
Ученые рассказали, как продлить жизнь с помощью кофе
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.