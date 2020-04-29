Новые цифры: в России прибавился 5841 пациент с коронавирусом

За истекшие сутки в Российской Федерации наличие коронавирусной инфекции подтвердилось еще у 5841 человека из 82 регионов страны. При этом 44,9% из них не имели выраженных симптомов болезни.

На первом месте по росту заболеваемости остается Москва, где за минувшие 24 часа зарегистрировали 2220 пациентов с COVID-19. За столицей по-прежнему следует Московская область - там появилось 686 новых инфицированных. Далее расположился Санкт-Петербург, где эпидемия не приняла таких размеров, как в столице: 290 заболевших за сутки.

Еще меньше в Нижегородской области - 131 человек, в Северной Осетии - 121 пациент. Далее республики РФ и региональные центры следуют по убывающей. В Мурманской области - 70 человек, в Татарстане - 55 человек, Кабардино-Балкарии - 45, в городе Севастополь - 40 новых заболевших, в Ямало-Ненецком АО - 22 человека, в республике Крым - девять новых инфицированных COVID-19.

В Удмуртии, Амурской области, Омской области и Еврейском АО - по пять заболевших. В Карелии и Ненецком автономном округе - по одному человеку.

В целом за истекшие сутки в России от COVID-19 полностью выздоровели 1830 человек. 108 человек умерли.