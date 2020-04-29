ФСБ задержала злоумышленников, вывозивших тонны драгоценных металлов за рубеж

В России разоблачена группировка, которая вывозила в Германию драгоценные металлы: платину, палладий и родий на сотни миллионов рублей. Деятельность злоумышленников была пресечена сотрудниками ФСБ совместно с МВД РФ. Металлы вывозились транзитом через Беларусь и Литву.

Сообщается, что грузовик, направлявшийся в Литву, был остановлен вблизи границ РФ и Белоруссии. В нем был обнаружен 21 мешок общей массой более 11 тонн с перемолотыми автомобильными катализаторами. В их составе и находились драгоценные металлы.

«Ориентировочная стоимость контрабандного груза – минимум 200 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Кроме того, в офисах и на складах в Подмосковье было найдено золото и серебро общей массой более 162 килограммов, а также более 700 килограммов перемолотых автокатализаторов, содержащих платину, палладий и родий. Ориентировочная стоимость составляет более 10 миллионов рублей.

«Уголовное дело по этому факту расследует полиция Смоленской области, на территории которой остановили грузовик с товаром», - говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.