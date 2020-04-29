На Дальнем Востоке 800 врачей повысили квалификацию, чтобы лечить больных с COVID-19

Медицинский университет в Хабаровске организовал дистанционные и очные практические занятия для терапевтов, врачей общей практики, хирургов и анестезиологов. Чтобы быть готовыми лечить больных с коронавирусом, 800 врачей разного профиля со всего Дальнего Востока повысили свою квалификацию.

Новые навыки медики опробовали на специальном медицинском роботе, который реагирует на действия врачей, оповещая их об изменении своего самочувствия.

После завершения специальных курсов часть медиков попадут в кадровый резерв, а в случае необходимости их привлекут в разворачиваемые госпитали. Некоторые уже приступили к работе в стационарах, где лечатся пациенты с коронавирусной инфекцией.