Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с 320 россиянами на борту

Самолет Boeing 777-300, который вылетел из нью-йоркского аэропорта Джона Кеннеди в Москву, доставит в столицу РФ около 320 россиян. Среди них - жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ленинградской, Владимирской, Калужской, Тверской и других областей.

Как сообщили в организации «Русская молодежь Америки», на борту среди данных пассажиров находятся 19 школьников, участвовавших в образовательных программах в США. Ориентировочно прибытие рейса в аэропорт Шереметьево ожидается в 11.45 по Москве.Об этом сообщили в пресс-службе генконсульства России в Нью-Йорке.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала о тяжелой ситуации, в которой оказались несколько десятков школьников из России. Они прилетели в США осенью в рамках учебной программы, однако ее действие было прекращено из-за пандемии коронавируса. При этом в российском МИДе ни о каких программах для российских детей, которые предполагают их вывоз в США, ничего не знали, так как американское дипломатическое ведомство не предупредило об этом российских коллег.