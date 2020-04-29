Более 300 человек ежедневно: в Москве от COVID-19 вылечились еще 480 пациентов

Медики в Москве вылечили от коронавируса уже 4610 человек (это примерно половина от общего количества выздоровевших от COVID-19 по всей России). За последние сутки в столице выздоровели еще 480 пациентов, у которых была инфекция.

Как рассказала заместитель мэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова, в каждом конкретном случае пациенту назначает лечение врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания. При этом используются российские и международные рекомендации.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает быстро увеличиваться, в последнее время в среднем прирост составляет уже более 300 человек ежедневно. За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровело еще 480 человек. Надеемся, что эта позитивная динамика продолжится», - сообщила вице-мэр.

Диагноз COVID-19 медики ставят на основании молекулярно-генетического теста. Для исследования берут мазок из носа и ротоглотки, а также делают другие анализы по назначению врача.

Всего по данным оперативного штаба в России сейчас насчитывается 93558 пациентов, инфицированных COVID-19. 8456 человек уже выздоровели, 867 человек умерли.