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«Президент показал, что промышленность мобилизована»: политолог оценил выступление Путина

Вадим Синицын
00:42 29.04.2020
По мнению Манойло, Путин в своем обращении продемонстрировал конкретные цифры и динамику роста производства. Эти данные свидетельствуют о мобилизации промышленности России в борьбе с пандемией.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Xinhua Keystone Press Agency Globallookpress

Выступление президента России, посвященное борьбе с коронавирусной инфекцией, было хорошо структурировано и ответило на главные вопросы граждан страны. Такое мнение в беседе со «Звездой» озвучил политолог и член научного совета при Совете Безопасности РФ Андрей Манойло.

«Следует отметить, что выступление президента было очень хорошо подготовлено, оно было системным, стратегическим и очень емким. Из этого выступления граждане Российской Федерации услышали то, что хотели услышать – ответы на те вопросы, которые всех нас волновали», - отметил эксперт.

По мнению Манойло, Путин в своем обращении продемонстрировал конкретные цифры и динамику роста производства. Эти данные свидетельствуют о мобилизации промышленности России в борьбе с пандемией.

«В первую очередь в своем выступлении президент продемонстрировал цифры, динамику и статистику. Он показал, насколько выросло в последнее время производство медицинских масок, аппаратов ИВЛ – показал это в динамике и в цифрах, в количестве выпускаемых единиц. Эти цифры показали, какая колоссальная работа была проведена в этом направлении. Выступление президента показало, что промышленность Российской Федерации мобилизована для противодействия распространению коронавирусной инфекции», - сказал политолог.

В своем выступлении президент коснулся вопросов празднования 9 мая. Он отметил, что все запланированные мероприятия на 9 мая остаются в силе, но будут проведены на Красной площади после того, как ситуация станет безопасной. В сам же День Победы россияне смогут увидеть авиационный парад.

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