Настоящие герои: в Петербурге появился мемориал умершим от COVID-19 медикам

В Санкт-Петербурге на улице Малая Садовая появился мемориал медицинским работникам, скончавшимся от коронавирусной инфекции во время борьбы с пандемией.

Инициатива создания памятного места в настоящий момент считается принадлежащей народу. Конкретный ее автор не известен. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу администрации Московского города, властям известно об организации стены памяти.

Петербургский мемориал представляет собой вывешенные в одну линию девять фотографий медиков с именами медиков, ставших жертвами заболевания. У основания стены возложены цветы. На снятых «Звездой» кадрах видно, что проходящие по улице граждане останавливаются рядом с мемориалом и смотрят на лица героев борьбы с коронавирусом.

Ранее в Санкт-Петербурге излечившиеся от COVID-19 врачи больницы Святого Георгия, которые перенесли заболевание как в легких, так и в тяжелых формах, вновь вернулись на работу.