«При коронавирусе поражены все этажи организма»: врач рассказал, как протекает COVID-19

Коронавирусные инфекции известны специалистам еще с прошлого века. О них написано в медицинских справочниках и указано, что они являются достаточно банальными и не очень опасными. Об этом рассказал «Звезде» врач-высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев.

Если инфекция легкая, то она проходит достаточно просто. А вот с новым COVID-19 все сложнее.

«С инфекцией все сложно. Если атипичную пневмонию мы порою отождествляем с вирусным гриппом или со свиным, там поражается наша бронхолегочная система, а легкие - это наш верхний этаж. То коронавирусная инфекция поражает слизистую полость носа, носоглотку, гортань, трахею, бронхи и легкие. В это случае все этажи, подобно зданию, поражены. Это очень опасно», - рассказал специалист.

Коронавирусные инфекции подавляют наш иммунитет, как ВИЧ, который отождествляется у нас с чем-то плохим - либо с приемом наркотиков или заболеваниями, передающимися половым путем, говорит доктор Зайцев.

«А при заболевании COVID-19 иммунодефицит настолько резко снижается, что человек может умереть от банальной простуды. Потому что поражается наша бронхолегочная система, что при обычной простуде ОРЗ и ОРВИ не бывает», - дал комментарий медик.

Отоларинголог добавил, что на следующем этапе инфекция может стать бронхолегочной или хронической. Что очень плохо и серьезно для организма. В результате осложнений у человека может начаться асфиксия, удушье. В этом случае ему должны оказать немедленную квалифицированную медицинскую помощь.

Врач высшей категории посоветовал всем быть благоразумными, оставаться дома и беречь себя, не нарушая режим самоизоляции.