ДТП с участием грузовика и трамвая произошло в Екатеринбурге

Во вторник, 28 апреля, в Екатеринбурге произошло ДТП с участием грузовика и трамвая. В результате инцидента пострадали два человека, сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД.

По предварительным данным, авария произошла в 07:35 (05:35 по Москве) на улице Раевского. Водитель грузовика преградил дорогу трамваю, в результате чего произошло столкновение.

«Пострадали два человека: водитель и пассажир трамвая. У водителя перелом лодыжки, у пассажира черепно-мозговая травма», - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Сообщается, что все пострадавшие были госпитализированы. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.