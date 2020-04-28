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ДТП с участием грузовика и трамвая произошло в Екатеринбурге

Наталия Майорова
08:52 28.04.2020
Водитель грузовика преградил дорогу трамваю, в результате чего произошло столкновение.
ДТП с участием грузовика и трамвая произошло в Екатеринбурге
© Фото: МЧС РФ

Во вторник, 28 апреля, в Екатеринбурге произошло ДТП с участием грузовика и трамвая. В результате инцидента пострадали два человека, сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД.

По предварительным данным, авария произошла в 07:35 (05:35 по Москве) на улице Раевского. Водитель грузовика преградил дорогу трамваю, в результате чего произошло столкновение.

«Пострадали два человека: водитель и пассажир трамвая. У водителя перелом лодыжки, у пассажира черепно-мозговая травма», - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Сообщается, что все пострадавшие были госпитализированы. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

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