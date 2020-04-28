«Это на самом деле война»: сражавшийся с COVID-19 медик сам попал в реанимацию

Анестезиолог-реаниматолог одной из столичных больниц Рубен Акопян, лечивший больных коронавирусом, сейчас сам находится в реанимации в госпитале Лапино.

По словам медика, который благодарит за помощь подмосковных коллег, он не сразу понял, что заболел COVID-19. Свое недомогание он списал на обычную усталость после работы несколько дней по 12 часов подряд. В реанимационном отделении он уже чувствует себя лучше.

«У меня нет высокой температуры, дыхательной недостаточности, я спокойно себя обслуживаю. Появился аппетит, есть ощущение запахов. Я значительно лучше себя чувствую по сравнению с тем, что было, когда я сюда поступал», - цитирует медика «360».

Акопян пояснил, что чувствовал ухудшения своего самочувствия по мере того, как нарастала интоксикация и с коронавирусом становилось тяжелее и тяжелее бороться. Тогда медик понял, что его здоровье - это вопрос жизни и смерти. Состояние врача стабилизировалось лишь благодаря правильной терапии.

Рубен Акопян пояснил, что не столкнувшиеся пока с коронавирусом медики не представляют, что такое работать с инфицированными COVID-19 и назвал своих коллег в Лапино - настоящими героями.

«Мало того, что в этих костюмах тяжело дышать, передвигаться, работать - и этому нет конца. Это на самом деле война. Им очень тяжело», - заявил доктор.

В России по данным на 27 апреля общее число заболевших составляет более 87147 человек, 794 человека умерли, 7346 - выздоровели.