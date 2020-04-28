Врач рассказала о новых правилах ношения медицинских масок

Медицинскую маску должен носить не только человек, заболевший COVID-19, но и ухаживающий за ним. Кроме того, данные средства следует использовать в местах большого скопления народа. Об этом рассказала член Комитета СФ по социальной политике, врач-педиатр, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко.

По словам специалиста, маску следует чаще, чем раз в два часа, а не по истечении этого срока, как говорилось в первые дни эпидемии.

«Маска может быть полезна в течение двух часов только для человека, который здоров. Если мы имеем дело с больным человеком, то при появлении тех или иных признаков увлажнения маски маску надо поменять ранее времени, чем два часа», - пояснила Кусайко на онлайн-брифинге на тему «Мифы и правда о коронавирусе».

Также врач добавила, что на улице можно маску не надевать. А когда снимаете ее дома, нужно свернуть маску той частью, которая прилегала к лицу, и положить в пакет для утилизации. Наиболее подходящими материалами для многоразовых средств защиты являются хлопок и шифон.